Le PSG, meilleure attaque du monde ? Choupo-Moting dit oui !

Qui a la meilleure attaque du monde ? La question s’est posée, se pose, et se posera aussi longtemps que le football existera. La MSN a eu son temps, puis la BBC, et on parle aujourd’hui beaucoup des "4 fantastiques" du Paris Saint-Germain, même si ces derniers n’ont encore rien accompli ensemble sur la scène européenne.

Ces derniers, cela signifie bien évidemment le quatuor magique composé d’Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar. Une attaque de choc qui a fait craquer le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, et qui donnera tout contre l’Atalanta Bergame en quarts de finale.

Alors, le PSG, meilleure attaque d’Europe ? Eric-Maxim Choupo-Moting, remplaçant de tout ce beau monde, a son avis.

"Pour moi, on a des joueurs qui font partie des cinq meilleurs au monde. Mais, quand on est ensemble, on ne pense pas à ça. C'est normal. On parle et on blague ensemble, et ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. On est comme des amis", a ainsi déclaré le Camerounais dans les colonnes de France Football.

"Je pense qu'on dispose du meilleur secteur offensif du monde, Kylian Mbappé et Neymar font partie des cinq meilleurs joueurs. Mais c'est aussi une motivation. Je ne veux pas ‘piquer leur place' mais apporter quelque chose", a conclu Choupo. Et heureusement, car pour chiper la place de Mbappé ou Neymar… il faut se lever de bonne heure.