La peur dâ€™une blessure poursuit Neymar

Neymar et l’infirmerie, c’est une tumultueuse histoire d’amour que le Brésilien aimerait oublier, surtout à environ trois semaines de retrouver la Ligue des Champions.

Problème : lors des matchs amicaux, la star du Paris Saint-Germain subit beaucoup face à des adversaires qui jouent parfois plusieurs division en dessous.

Ce n’était pas le cas du Waasland-Beveren, pensionnaire de D1 belge annihilé par l’attaque parisienne (7-0) vendredi, mais Neymar a tout de même pris des coups. Au sortir de la rencontre, le Brésilien a donc poussé un petit coup de gueule.

"On se prépare peu à peu pour arriver au maximum puis ensuite ce sera les finales. Le reste n'est pas très important", a d’abord déclaré Neymar sur 'BeIN Sports' en vue de la finale de Coupe de la Ligue (24 juillet contre Saint-Etienne) puis celle de Coupe de France (31 juillet face à Lyon).

"La nervosité des adversaires ? Oui, ça fait un petit peu peur. On est là aussi pour un match amical donc ce genre de choses n’a pas lieu d’être. On est là pour se préparer, il faut faire attention aussi. Mais nous aussi, on a donné un petit peu donc il n'y a pas de problèmes", a conclu l’ancien Blaugrana au micro de 'BeIN Sports'.