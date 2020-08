Le message d'Alphonse Areola, non retenu par le Real Madrid

Prêté la saison dernière par le PSG au Real Madrid dans le cadre de l'échange avec Keylor Navas, Alphonse Areola ne prolongera pas l'aventure dans la capitale espagnole. Mardi, le club madrilène a annoncé la fin du prêt du champion du monde (3 sélections), suite à son élimination en Ligue des Champions, contre City.

Durant cette aventure espagnole, Areola n'aura joué que neuf rencontres avec les Merengue pour un total de 11 buts encaissés. Malgré ce rôle de remplaçant de Thibaut Courtois, l'ancien Lensois a pu remplir un peu plus son armoire à trophées avec un titre de champion d'Espagne remporté.

Alors que son avenir n'est pas encore décidé et dans l'attente de son retour au PSG, le Français a publié un message sur son compte Instagram, dans lequel il se félicite d'avoir eu la chance de porter les couleurs d'un club aussi historique que le Real Madrid. Affirmant ne garder que de bons souvenirs de son passage.

"Il est temps de se dire au revoir... Je voudrais remercier du fond du cœur tous les joueurs, le staff technique, le personnel médical, les supporters et tous les gens autour du Real Madrid qui nous ont accueillis avec beaucoup d'affection et qui ont fait en sorte que ma famille et moi nous sentions comme chez nous. J'ai énormément profité de ma saison, qui était spéciale mais unique", a d'abord déclaré Alphonse Areola, avant de souligner l'humilité des personnes cotoyées.

"C'est une grande fierté pour moi de faire désormais partie de la famille Real Madrid et d'avoir pu côtoyer des gens de qualité à tous les niveaux que ce soit sur ou en dehors du terrain, mais surtout avec une grande humilité. À bientôt et plein de bonnes choses pour le futur", a-t-il ajouté. Reste désormais à savoir quel sera son avenir, lui qui est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. Une chose est sûre, Keylor Navas sera difficile à aller chercher...