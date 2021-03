Le Roi Pelé voit Mbappé "comme son héritier"

En marquant lors de la finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Croatie, Kylian Mbappé avait cloturé la compétition en apothéose et inscrivait son nom sur les livres de record.

En trompant Subasic, le Français est devenu le 2e plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du Monde (19 ans et 6 mois) après Pelé face à la Suède en 1958 (17 ans et 8 mois). Un nouveau record de précocité pour l’attaquant du PSG.

Encensé par le Roi Pelé lui-même après le Mondial, Mbappé a vu les attentes grandir autour de lui et le moindre non-match lui est reproché. Critiqué depuis quelques mois pour son inefficacité en Coupe d’Europe et une fâcheuse tendance à jouer contre-nature, le natif de Bondy a répondu à ses détracteurs lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un triplé contre le Barça et un statut de coqueluche du football mondial a nouveau réhabilité.

Ayant donné une interview exclusive à la Gazetta dello Sport qui sortira samedi et qui a été réalisée avant la rencontre aller contre le Barça, Pelé a, une nouvelle fois, rappelé toute l’affection qu’il porte à Mbappé, au point de le désigner comme son vrai successeur. Quand on connait le palmarès et l’aura du Brésilien ainsi que les joueurs qui ont dû porter ce fardeau d’héritier, la pression est sur les épaules de l’attaquant du PSG.

"Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne le dis pas pour plaisanter. Je me revois dans sa capacité à jouer vite, a indiqué le triple champion du monde brésilien dans l’entretien accordé à l’hebdomadaire du média italien. C’est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon arrive, il sait déjà quoi faire, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu pour trouver la meilleure solution. Ce sont des caractéristiques importantes dans le football d’aujourd’hui."

"Kylian Mbappé est aussi rapide dans ses courses que dans ses dribbles, a encore estimé l’ancien de Santos ou du New York Cosmos. Comme moi je l’étais."