Nagelsmann : "Ils vont vouloir nous mettre sous pression"

Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain joue gros ce mardi soir, au Parc des Princes, face à Leipzig. Pour les Franciliens, seule une victoire permettrait de continuer à espérer une qualification pour les phases finales de la Ligue des champions. Une tâche peu aisée, face à une équipe qui l'avait emporté à l'aller (2-1).

Néanmoins, Julian Nagelsmann, le technicien allemand du RB Leipzig, s'attend à ce que les hommes de Thomas Tuchel affichent un visage différent, plus pressant. "Neymar et Mbappé seront de retour et on sait que le jeu du PSG repose beaucoup sur ces deux joueurs. Il faudra faire particulièrement attention à leur système de jeu qui peut évoluer en cours de match" , a ainsi déclaré l'entraîneur, lundi, en conférence de presse. Pour lui, la rencontre promet d'être ouverte, entre deux équipes réputées joueuses.

"Si Thomas Tuchel et les joueurs parlent d'une finale, je m'attends à ce que Paris joue ce match comme une finale. Ils vont vouloir nous mettre sous pression et vont essayer de contrôler le ballon. Je m'attends à un match ouvert et nous allons essayer d'être à la hauteur. Nous essayerons de faire mieux que lors de la demi-finale de cet été".