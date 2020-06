Leonardo conforte Tuchel et prend ses responsabilités pour Kouassi

Véritable expert en communication, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, n'est pas du genre à s'exprimer dans les médias de manière anodine. Samedi, dans un long entretien accordé au 'JDD', le Brésilien a fait le point sur l'ensemble des dossiers chauds qui animent le début de mercato francilien. Leonardo a notamment confirmé les départs à venir d'Edinson Cavani et de Thiago Silva, témoigné de sa confiance aux stars offensives que sont Kylian Mbappé et Neymar, mais aussi évoqué le cas de Thomas Tuchel, l'entraîneur du club, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat de la capitale. Prolongation à venir ? Trop tôt pour le dire.

"Il lui reste un an de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Une prolongation ? On a le temps d'y penser", a ainsi confié le dirigeant, qui assure ne pas travailler sur une éventuelle succession. "Je n'ai sondé aucun entraîneur. Jamais. C'est important de le dire. Avec Tuchel, on a parlé : il sait tout, c'est très clair, il n'y a rien avec ­personne", a ainsi déclaré le directeur sportif, mettant fin à certaines rumeurs florissantes sur la toile. ​

Si Thomas Tuchel sera donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Tanguy Kouassi va quant à lui s'envoler vers d'autres cieux. Selon nos informations, le joueur a notamment été approché par le Stade Rennais, et s'apprête à officialiser son départ. Un dossier qui fragilise le PSG selon Leonardo. "C'est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a de la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s'en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans", a-t-il expliqué, faisant référence à Tanguy Kouassi mais aussi à Adil Aouchiche, autre talent de la formation parisienne, en discussions avancées avec l'AS Saint-Etienne.

Leonardo a toutefois encore plus de mal à s'expliquer le départ du premier cité. "Son cas est différent, il s'est retrouvé dans la rotation sans avoir pourtant signé le contrat. C'est peut-être une erreur de ma part, car l'usage dans le milieu c'est : tu ne signes pas, tu ne joues pas. On a privilégié le niveau de performance. On a sans doute nos responsabilités si on n'arrive pas à conserver nos jeunes", a enfin regretté l'influent directeur sportif. La fuite des talents se poursuit à Paris.