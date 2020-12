Danilo Pereira sort sur blessure

Le PSG n'est décidément pas épargné par les blessures. Ce mercredi contre Lorient (15e journée de Ligue 1), le club de la capitale a perdu Danilo Pereira. Reconduit au sein d'une défense à trois, l'international portugais a dû céder sa place au jeune Timothée Pembélé dès la 11e minute.

Après un retour défensif sur le Lorientais Yoane Wissa qui allait se présenter seul face à Sergio Rico, Danilo Pereira s'est écroulé, réclamant le changement. Victime à priori d'une blessure musculaire, à la cuisse, l'ancien capitaine du FC Porto est rentré immédiatement au vestiaire accompagné d'un membre du staff.

L'entraîneur Thomas Tuchel devrait donner plus de nouvelles concernant la blessure de son joueur lors de la conférence de presse d'après-match.

Rappelons qu'en plus de Navas et Kimpembe ménagés (le défenseur est sur le banc), Neymar et Marquinhos sont absents tout comme Dagba, suspendu. Icardi, Sarabia et Diallo ne rejoueront pas non plus avant 2021, sans oublier Bernat, dont le retour est espéré en février-mars.