PSG-Lyon : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

C'est l'affiche de la 14e journée de Ligue 1. Ce dimanche (21 h) au Parc des Princes, le PSG accueille l'Olympique Lyonnais. Un match qui intervient quatre jours après la large victoire des hommes de Thomas Tuchel en Ligue des champions contre Basaksehir (5-1).

Au coup d'envoi de cette journée, Lyon pointe à la troisième place du championnat, à seulement deux points du leader parisien.

Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais, a déjà annoncé que son équipe jouerait ce match pour le gagner : "On doit rester sur nos objectifs initiaux qui sont de retrouver la Ligue des champions. Il faut donc continuer à chercher les victoires, on verra où on en sera en mars. Le premier objectif c'est le match de dimanche et le gagner. En gagnant ce match-là on peut se mettre dans une continuité favorable et on passerait devant le PSG, c'est notre objectif sur du court terme."

Neymar et ses partenaires en décideront peut-être autrement, eux qui affichent une très bonne forme également depuis plusieurs rencontres.

Match PSG-Lyon Date Dimanche 13 décembre 2020 Coup d'envoi 21h00 (CET) Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match PSG-Lyon est diffusé sur la chaîne Téléfoot.

Chaîne TV Streaming Téléfoot la chaîne Téléfoot

Les principaux absents : Bernat (genou), Icardi (adducteurs), Sarabia (ischios)