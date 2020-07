"MbappÃ© ? Chaque jour compte pour rÃ©aliser un miracle"

Victime d'une grosse entorse de la cheville la semaine passée contre Saint-Etienne, Kylian Mbappé manquera la finale de Coupe de la Ligue face à Lyon ce vendredi (21h10). L'attaquant est très incertain pour le quart de finale de Ligue des champions face à Bergame, le 12 août, même si Thomas Tuchel garde un petit espoir qu'il soit rétabli à temps.

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : "Ce sera le premier entraînement pour Thilo (Kehrer) aujourd'hui. C'est un petit peu tôt je pense. Même chose pour Colin Dagba. Juan (Bernat) s'est entraîné cette semaine. Il n'y a pas de nouvelles de Kylian (Mbappé), il est en soin et ne jouera pas demain."

La blessure de Mbappé

"Cela aura une influence importante pour nous, mais j'espère qu'on trouvera la solution. Une chance pour l'Atalanta ? On espère toujours, mais ce sera très, très court. Chaque jour compte pour réaliser un miracle, mais il faudra s'adapter demain sans Kylian (Mbappé)."

Verratti titulaire ?

"On veut avoir le ballon pour avoir des phases avec beaucoup d'intensité quand on fait les accélérations de jeu et le contre-pressing. La semaine dernière, j'ai eu le sentiment que Gana (Gueye) et Leo (Paredes) pouvaient encore jouer ensemble. Ce n'était pas la faute de Marco (Verratti). Il a des qualités extraordinaires, c'est une belle option pour demain. (...) Il est revenu dans une bonne forme physique. Je n'ai pas peur avec lui. J'ai l'impression qu'il est bien après cette longue phase sans match."

"Il a été très fort lors des premiers matches amicaux, il est toujours très fort avec Neymar, Kylian ((Mbappé) et Angel (Di Maria). Il aime jouer avec les trois. Il correspond aux caractéristiques de l'équipe, ce n'est pa nécessaire pour lui qu'il ne touche pas trop de ballons. Il peut attendre. Il a beaucoup de patience. C'est à tout le monde de s"améliorer aussi, pas seulement à lui. Il va s'améliorer et il peut jouer mieux. Il travaille beaucoup défensivement, il est discipliné, c'est important pour nous. Si on ne joue pas assez pour lui, on peut avoir le sentiment qu'il n'est pas en forme. Mais ce n'est pas comme ça. Il reste le même joueur qu'à son arrivée. Il veut toujours marquer et c'est notre objectif aussi de lui donner des bons ballons pour qu'il marque. Il reste important pour nous."

Le 4-4-2 maintenu ou retour au 4-3-3 ?

"Si on veut conserver notre 4-4-2, on peut le faire avec Choupo, Angel (Di Maria) ou Pablo Sarabia. On a la possibilité de faire ce choix demain matin. Je veux attendre le dernier entraînement. C'est un grand défi demain, on va jouer un match de niveau Ligue des champions. (...) On a remporté un match compliqué contre Saint-Etienne, c'est un autre pas en avant contre Lyon, qui est quand même en capacité d'éliminer la Juventus."

La préparation de l'Atalanta Bergame

"Ce n'est pas possible de préparer tactiquement l'Atalanta sur un match comme Lyon. Je ne connais pas une équipe qui joue comme l'Atalanta. On peut juste travailler notre état d'esprit et montrer notre faim de gagner. Cela va nous préparer de ce point de vue là si on obtient un bon résultat demain."