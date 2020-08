Icardi reste dans le brouillard

Décevant ! Reconduit à la pointe de l'attaque du PSG, dans un 4-3-3 cette fois-ci, Mauro Icardi (27 ans) est passé à côté de sa finale vendredi contre l'Olympique Lyonnais. Un match fantomatique de l'Argentin, qui n'a touché que neuf ballons au total, avant de céder sa place à Pablo Sarabia dès la 58e minute. Pis, l'ancien intériste n'a pas tiré une seule fois au but adverse. Suffisamment rare le concernant pour être souligné.

Thomas Tuchel a beau répéter que Mauro Icardi n'est pas en manque de confiance, le constat est qu'il n'a plus marqué depuis trois rencontres. Son activité au sein du collectif laisse à désirer, surtout que ses partenaires peinent à le mettre dans de bonnes conditions.

C'est pourtant sur ce point que le coach avait insisté la veille, en conférence de presse. "Il reste le même joueur qu'à son arrivée. Il veut toujours marquer et c'est notre objectif de lui donner de bons ballons pour qu'il marque", confiait Tuchel. Mais déjà, contre Saint-Etienne la semaine passée, on avait pu voir certaines lacunes dans sa capacité à se démarquer et à combiner avec les autres. Il avait laissé la même impression visuelle quelques jours plus tôt face au Celtic FC.

Des signaux peu convaincants qu'il faudra balayer, car Paris dispose d'une cartouche en moins devant avec le départ d'Edinson Cavani. Le n°18 parisien est d'autant plus en première ligne désormais que Kylian Mbappé reste incertain pour l'Atalanta Bergame, et qu'Angel Di Maria sera suspendu pour le grand rendez-vous du 12 août.

Pour toutes ces raisons, Paris aura donc bien besoin d'Icardi en grande forme. Ce qui est loin d'être le cas encore...