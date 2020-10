Diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Deux mois après avoir échoué en finale à Lisbonne (Portugal), le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi. Le début d'une nouvelle édition pour les Champions de France qui entament cet exercice avec la réception de Manchester United, au Parc des Princes.

Les hommes de Thomas Tuchel sont en confiance, puisqu'ils viennent d'enchaîner cinq victoires de rang, dont la dernière vendredi sur le terrain de Nîmes (4-0). Le PSG peut également compter sur un retour de taille. Celui de son maître à jouer Neymar, préservé au stade des Costières.

Des incertitudes côté PSG

En revanche, Leandro Paredes (cuisse) a rejoint Mauro Icardi (genou), Thilo Kehrer (adducteurs) et Juan Bernat (genou) à l'infirmerie. Il est contraint de déclarer forfait à son tour. Marco Verratti est lui très incertain alors que Marquinhos et Julian Draxler reprennent tout juste l'entraînement.

Notons que ce sera la première opposition entre le PSG et Manchester United depuis la traumatisante défaite parisienne 3-1 face aux Red Devils, dans cette même enceinte du Parc des Princes vingt mois plus tôt. Une affiche symbolique qui pourrait marquer le retour d'Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du PSG et nouvel avant-centre de MU.

Le match PSG-Manchester United est diffusé sur la chaîne RMC Sport.

La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap, ou A.Diallo), Kimpembe, Kurzawa - Herrera, D.Pereira (ou I.Gueye), Rafinha - Neymar - Di Maria, Mbappé

Les principaux absents

Blessés : Icardi (genou), Kehrer (adducteurs), Bernat (genou), Paredes (cuisse)