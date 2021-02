"Neymar est dans les temps"

Le PSG sera privé de sept joueurs, dont Neymar, samedi à 17 heures sur le terrain de la lanterne rouge dijonnaise. Touché à l'adducteur gauche lors du 32e de finale de Coupe de France à Caen (L2, 2-0), le 10 février, le Brésilien a repris la course. "Il est dans les temps" selon son coach Mauricio Pochettino qui a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

Etes-vous inquiet dans la course au titre alors que le PSG est troisième de L1 à quatre points du leader lillois ?

Mauricio Pochettino : C'est la réalité du classement. Ce qu'on souhaite c'est gagner le championnat, remporter plus de matches que nos concurrents pour empocher ce titre à la fin de la saison.

Comptez-vous sur les jeunes dans votre projet à moyen terme ?

Oui bien sûr, on avait intégré les jeunes à Tottenham, mais aussi à l'Espanyol et à Southampton. On aime travailler avec les jeunes du centre de formation. Ils font partie de l'identité du club. Aujourd'hui, avec la situation sanitaire, c'est un peu plus difficile. Les compétitions de jeunes sont suspendues. Même les relations avec les centres de formation sont difficiles. Pour les entraînements, c'est plus compliqué mais dans le futur, c'est sûr qu'on travaillera ensemble là-dessus.

Neymar est-il en avance dans son programme de reprise ?

Ney continue de suivre le plan établi par le staff médical. Aujourd'hui il s'est entraîné en individuel sur le terrain. Il est dans un bon état émotionnel, il est dans les temps par rapport à sa récupération.

Contre Monaco, votre équipe a eu un réel déficit dans la création sans Verratti. Il sera absent demain, comme Paredes. Comment éviter que cela se reproduise ?

C'est vrai que l'équipe a manqué de fraîcheur et de création dans les derniers mètres contre une équipe de Monaco qui avait bien défendu. Quelques jours avant, à Barcelone, on avait été bon pourtant dans ce secteur. Pour demain, on va trouver des solutions et je pense que les joueurs qui seront sur le terrain seront à la hauteur.

Pouvez-vous commenter l'importance de votre fils Sebastiano dans votre staff ?

C'est mon fils mais à l'intérieur de l'organisation c'est un membre du staff comme un autre. Il est en charge de la préparation physique, en lien direct avec le secteur de la performance. Mais il est comme les autres personnes du staff dans la hiérarchie.

Au vu des nombreuses absences qui touchent votre effectif, allez-vous garder le même système tactique à Dijon ?

Après l'entraînement, on a pris connaissance des absences de quelques joueurs pour le match de demain. On a travaillé différentes possibilités. Il n'y a pas beaucoup de temps, on le sait, et on essayera de trouver la meilleure organisation possible pour remporter ce match.

Allons-nous voir Rafinha sur le terrain ?

Oui, c'est l'une des options qu'on a pour le match de demain.