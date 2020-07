Icardi s'attend à un match "très intense" face à l'Atalanta

Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan la saison dernière, Mauro Icardi s'est officiellement engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Libéré de la concurrence d'Edison Cavani, en fin de contrat, le buteur de 27 ans a été récompensé de ses bonnes performances. Désormais Parisien jusqu'en 2024, l'Argentin sera très attendu face à l'Atalanta Bergame, en quart de finale de Ligue des champions. Potentiellement sans Kylian Mbappé (blessé) et sans Angel Di Maria (suspendu), le buteur se devra d'être décisif.

Dans un entretien accordé à 'France Football' publié ce mardi, Mauro Icardi a justement évoqué l'Atalanta Bergame. Une équipe qu'il connaît bien pour avoir longuement évolué en Serie A, et dont le Paris Saint-Germain devra impérativement se méfier... "C’est une équipe qui vous fait courir d’un bout à l’autre du terrain, qui est très physique, très puissante. Leurs joueurs savent mettre en difficulté l’équipe adverse en l’agressant lorsqu’elle a le ballon. Ce sera certainement un match très intense car ils sont habitués à courir sans s’arrêter durant 90 minutes, à multiplier les allers-retours d’une surface à l’autre", a mis en garde l’Argentin, qui suit avec attention la Serie A.

"Elle est actuellement dans une très bonne dynamique, en pleine confiance. Cela fait plusieurs années qu’ils progressent et ils ont démontré cette année en Italie qu’ils pouvaient tenir tête à n’importe quelle équipe. J’ai regardé leur rencontre contre la Juventus Turin (2-2) et ils ont encore fait un très grand match", a ainsi rappelé l’attaquant parisien. Sans deux de ses stars offensives, Paris va devoir redoubler de sérieux et de détermination pour venir à bout des Italiens et accéder au dernier carré.