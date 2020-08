Mbappé retrouve le ballon à l'entraînement

Les supporters du PSG peuvent avoir le sourire. Kylian Mbappé se trouve sur la voie du retour au bout de presque deux semaines d’inactivité, et à quatre jours du quart de la Ligue des Champions contre l’Atalanta. Sa blessure à la cheville droite n’est pas loin d’être guérie, si l’on se fie aux nouvelles qui émanent de Faro, lieu du mini-stage des champions de France.

Emmené au Portugal avec le reste du groupe francilien ce samedi matin, l’attaquant international a participé à une séance d’entrainement individuelle. Et il ne s’est pas contenté uniquement de faire du footing et des exercices physiques. Selon 'L’Equipe', il a aussi pu toucher le ballon. L’ancien monégasque s’est même risqué à quelques frappes au but.

Mercredi dernier, avant le match amical contre Sochaux, Thomas Tuchel, l’entraineur parisien, a indiqué qu’il en saura plus concernant l’état de Mbappé ce samedi, et qu’il se concertera ensuite avec son staff pour savoir s’il y a possibilité de l’aligner ou pas contre Bergame. Force est de constater qu’il a de bonnes raisons d’avancer le retour sur les terrains de son buteur, ne serait-ce qu’en tant que remplaçant.

Pour rappel, après la blessure de Mbappé face à l’ASSE, Paris avait annoncé que son sociétaire allait être out pendant au moins trois semaines. Ce quart de Champions League semblait donc arriver trop tôt pour le champion du monde, mais ce dernier a multiplié depuis les soins et les efforts pour être remis sur pied. Une véritable course contre la montre qu’il est sur le point de gagner.

A noter aussi, et d’après ce que rapporte 'RMC Sport', que Thilo Kehrer et Mauro Icardi se sont entrainés normalement avec l’équipe. Le doute concernant leur état physique est levé. En revanche, Marco Verratti et Layvin Kurzawa étaient bien absents. Le duo est forfait pour le choc de mercredi soir.