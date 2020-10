"J'ai eu un sentiment bizarre avant le match"

L'analyse du match

"On a eu beaucoup de problèmes, surtout en première mi-temps. C'était une surprise pour moi parce qu'on restait sur cinq victoires consécutives et de bons entraînements. On a longtemps joué sans intensité, sans agressivité, sans récupérations du ballon, sans contre-pressing. C'était un petit peu bizarre."

La blessure d'Idrissa Gueye

"Il n'était pas capable de sprinter. Il avait des problèmes musculaires, il a joué presque toute la mi-temps comme ça et il a estimé à la pause que ce n'était pas possible pour lui de continuer."

"D'habitude, on écoute de la musique très fort. Là, c'était trop calme..." Une épine dans le pied d'entrée de jeu

"Je sais que ce groupe est difficile. Je sais ce qu'il nous manque et ce qu'on doit améliorer. Maintenant, tout le monde sait que l'on est dans un groupe très compliqué, ce sera encore plus difficile maintenant."

Un avant-match spécial

"L'ambiance dans le vestiaire était un petit peu trop calme avant le match. J'ai eu un sentiment bizarre. D'habitude, on écoute de la musique avec un volume très fort. Là, j'ai l'impression que c'était trop calme. Ce n'était pas à moi de forcer les choses. Quant à la mi-temps, ce n'était pas le moment d'être en colère. Il fallait aider, mais on a clairement dit qu'on manquait d'intensité et d'agressivité. Il fallait montrer une autre attitude. Pour moi, ce n'était pas un problème tactique en première mi-temps. On a pris cette décision suite à la blessure de Gana, c'était une opportunité. Les joueurs sont déçus. On a manqué de beaucoup de choses."

