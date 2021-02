"Contre l'OM, on va encore devoir Ã©lever notre exigence"

Après la défaite à Lorient (3-2), le PSG a parfaitement réagi ce mercredi contre Nîmes. Une victoire 3-0 qui doit permettre aux Parisiens de bien préparer le Classique de dimanche prochain à Marseille. Un match évoqué en conférence de presse par le coach Mauricio Pochettino qui se veut satisfait de son équipe.

Di Maria a-t-il besoin d'enchaîner les matches pour être performant ?

Mauricio Pochettino : Je suis content de son rendement aujourd'hui. Comme tous les joueurs, il a besoin de temps mais je suis très content de sa prestation ce soir.

Di Maria s'est exprimé sur Messi après la rencontre. Etes-vous confiant concernant sa venue la saison prochaine ?

Je ne vais pas faire de commentaires. Mes mots sont souvent mal interprêtés comme c'est arrivé dans un autre pays. Je suis focalisé sur l'équipe et nos résultats. On connaît la situation qui est difficile avec la Covid. On va essayer de tout gagner. Le club travaille en silence et je ne vais pas vous donner de noms ce soir.

Vous attendiez une réaction après Lorient. Votre équipe a-t-elle réalisé un sans faute ?

La prestation de l'équipe a été bonne. On était déçus après le match à Lorient. Ce soir, on a eu le contrôle en première mi-temps, on a baissé un peu de rythme après la pause mais c'est un résultat qui va nous permettre de bien préparer la prochaine rencontre.

Etes-vous satisfait du jeu et de l'équilibre collectif ?

On doit continuer à s'améliorer. Cest un processus qui doit nous permettre de trouver le bon équilibre. Dans le foot c'est toujours difficile d'atteindre la perfection, mais avec le temps on aspire à trouver le bon équilibre offensif et défensif.

Etes-vous impatient d'être au prochain match contre l'OM et espérez-vous des retours ?

Les derbies sont toujours particuliers. Il y a beaucoup de passion, ça signifie beaucoup pour nous et nos supporters. On verra si on peut récupérer des joueurs.

Comment faire en sorte d'avoir deux mi-temps d'une même intensité dimanche ?

On essaye toujours de faire des matches pleins mais comme je le disais j'ai préféré la première mi-temps à la deuxième. C'était beaucoup plus contrôlé. En deuxième, on a peut-être commencé à avoir la tête au Classico. Dimanche, on va encore devoir élever notre exigence et ce sera un gros challenge pour nous. (...) Je suis triste de la situation (à Marseille), je connais André (Villas-Boas) depuis longtemps. Mais un derby reste un derby et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer sur ce genre de match.

Kylian Mbappé était à nouveau dans l'axe. Vous le préférez plus proche de l'attaquant de pointe ?

Après plusieurs semaines de travail, on essaye de trouver les meilleures positions pour nos joueurs. Kylian est plus libre. Il peut utiiser des espaces à droite ou à gauche. Il peut utiliser sa vitesse et je suis content de son rendement.

Qu'attendez-vous de Rafinha qui a fait sa première apparition avec vous ce soir ?

Quand on est arrivé, on n'a pas vraiment pu travailler avec lui car il avait la Covid. Il a dû refaire une préparation. On a beaucoup de joueurs, on doit trouver le bon équilibre mais chaque joueur aura des possibilités pour jouer et se montrer.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.