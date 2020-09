Kurzawa s'excuse pour son comportement

Layvin Kurzawa risque gros. Plus de quarante-huit heures ont passé après le Classique entre le PSG et l'Olympique de Marseille ayant eu lieu dimanche soir au Parc des Princes, et surnommé par certains "le match de la honte". Si l'OM a mis fin à une longue attente sans la moindre victoire contre son rival parisien, grâce à un but de Florian Thauvin en première période, c'est bel et bien la bagarre générale en fin de match qui a marqué les esprits.

Cinq cartons rouges ont été sorti par l'arbitre de la rencontre dont un à l'encontre de Layvin Kurzawa. Arrivé pour séparer ses coéquipiers de ses adversaires, le latéral gauche a complètement pété un câble en s'en prenant à son homologue Jordan Amavi. L'international français a asséné un coup de pied au latéral gauche de l'Olympique de Marseille et si les images des éventuelles insultes d'Alvaro envers Neymar manquent à l'appel, celles-ci étaient assez éloquentes.

Kurzawa risque jusqu'à sept matches de suspension

En effet, après la rencontre, grâce aux multiples caméras présentes sur place, il n'y a aucun doute sur le fait que Layvin Kurzawa s'en est pris à Jordan Amavi et a été le premier à agir. Alors forcément, après avoir digéré cette rencontre et avoir réfléchi à son geste, Layvin Kurzawa a regretté son attitude, comme Neymar l'a fait juste avant lui. Sur les réseaux sociaux, le latéral gauche du PSG a fait son mea culpa après les évènements de dimanche soir.

"Quand on est un joueur pro, on n’a pas le droit de montrer un tel comportement. Parfois la soif de défendre nos coéquipiers nous (fait) déraper, le plus important est d’en avoir conscience, s’excuser. Je regrette la mauvaise image que j’ai renvoyée auprès des personnes qui regardent le match et surtout les enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Nous sommes une équipe unie, une famille et nous serons toujours ensemble", a reconnu Layvin Kurzawa.

Suspendu automatiquement pour le match face à Metz, ce mercredi soir, tout comme Neymar et Leandro Paredes, en raison du carton rouge qu'ils ont reçu, Layvin Kurzawa sera fixé sur son sort ce mercredi, comme ses coéquipiers, puisque la commission de discipline de la LFP va étudier son cas ce mercredi. Les qualificatifs de comportements violents et actes de brutalité ont été retenus le concernant. Layvin Kurzawa risque, selon le barème de la LFP, une suspension de sept matchs.