Payet assume son chambrage sur Paris

Dimitri Payet risque d'être attendu de pied ferme dimanche soir au Parc des Princes. Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille ne s'était pas privé de chambrer les joueurs et le club de la capitale après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une réaction ayant fait beaucoup parler dans la foulée. Et nul doute que les joueurs du PSG ne l'ont pas oublié. Présent en conférence de presse avant le Classique, Dimitri Payet ne regrette absolument pas d'avoir chambré le champion de France en titre.

"Ce n'est pas une histoire, c'est un tweet qui m'a beaucoup fait rire. J'ai reposté ce GIF. Avant, on se plaignait parce que les joueurs faisaient de la langue de bois. Quand on charrie maintenant, on dit que c'est le buzz. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Il n'y a pas d'histoire. Je ne regrette pas, c'est de bonne guerre. Je me souviens d'un de nos matchs à Limassol en Ligue Europa où le site officiel du PSG avait fait un tweet. Entre ennemis, on se charrie dessus. Je ne regrette pas et ça ne me aucune pression. Je n'attends pas de faire des sorties pour me préparer à faire des bons matchs! C'est un match important pour nous, contre Paris; Bien évidemment, je me suis préparé pour donner le meilleur", a avancé le meneur de jeu français.

"On aura des joueurs remontés en face"

Dimitri Payet a admis que les joueurs de l'OM espèrent mettre fin à longue série durant laquelle son club n'a pas battu le PSG (dernière victoire en 2011) : "Bien sur qu'on pense à cette série. Honnêtement je ne pense pas que ce retard à l'allumage va les empêcher de finir en tête à la fin de la saison. Mais si on peut prendre des points là-bas, ça serait bien. L'année dernière, on avait tenté quelque chose. Il faudra essayer de récupérer le ballon rapidement dès sa porte".

"Le PSG a toujours des joueurs de grande qualité, ça restera un match compliqué. On aura des joueurs remontés en face. Ce sera notre deuxième match de suite à l'extérieur, peu importe les joueurs qui leur manqueront. Comme l'avait dit leur entraîneur (Tuchel), il ne fallait pas attendre beaucoup de leur match contre Lens. Il ne faut pas tirer d'enseignements de ce match parce qu'ils ne joueront pas comme ça face à nous", a ajouté le numéro 10 de l'OM.

Touché par le Covid-19, Dimitri Payet a avoué que la reprise a été difficile : "La quatorzaine, c'est chiant parce qu'on ne peut rien faire. Je n'ai pas trop je n'ai pas trop eu de symptôme, juste un mal de tête et des courbatures, la reprise a été compliquée avec du manque de souffle mais ça va de mieux en mieux. Il faudra un peu de temps pour être à 100% physiquement. J'ai eu de la chance de pas voir trop de symptôme et de reprendre assez vite l'entraînement".