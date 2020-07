Quelle composition pour Paris contre Saint-Ã‰tienne ?

Le PSG s'est entraîné une petite heure ce jeudi au Stade de France. Un entraînement à huis clos conclu par une légère opposition à laquelle Neymar a participé dans un rôle de joker. 23e homme lors de la mise en place, le Brésilien portait un maillot rose quand les 22 autres parisiens étaient répartis dans deux équipes en 4-4-2. L'une sans maillot, proche de celle qui débutera sûrement vendredi, et l'autre avec des chasubles jaunes.

Aucun pépin physique n'était à noter à l'issue de la séance qui a semble-t-il permis à Thomas Tuchel de travailler les paires. Ainsi, Idrissa Gueye était associé à Marco Verratti, quand Thilo Kehrer et Marquinhos ont bossé ensemble pour ce qui devrait être le côté droit de la défense parisienne vendredi soir. De l'autre côté, on retrouvait Thiago Silva et Mitchel Bakker pour ce qui serait alors le côté gauche défensif, même si cela demandera confirmation le jour J.

Enfin, il ne devrait pas y avoir de surprise devant. Le coach parisien devrait opter pour les quatre titulaires habituels en intégrant Neymar, et en alignant Kylian Mbappé, apparu plutôt en jambes. Les deux hommes seraient accompagnés par Mauro Icardi et Angel Di Maria, comme durant toute la préparation.

La compo probable du PSG : Navas; Kehrer, Marquinhos, T. Silva, Bakker; Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar; Icardi, Mbappé