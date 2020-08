Plus que deux jours et le PSG défiera l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Champions League. Une rencontre à grands enjeux, et qui forcément suscite beaucoup d’excitation et d'attente chez les deux camps. Chacune des deux équipes a la possibilité de marquer encore plus les esprits en atteignant le stade des demi-finales.

La pression est à son comble, mais elle est positive. C’est ce qu’a notamment assuré Thomas Tuchel lors de son intervention sur PSG TV. Même s’il s’agit d’un des matches les plus importants de la saison, le coach allemand veut croire que son équipe est motivée et consciente de ce qui l’attend. "Pendant le match, certaines choses peuvent être différentes, comme nos changements, car nous savons qu’il n’y aura pas de match retour. Nous n’aurons pas la possibilité de corriger les choses d’un match à l’autre, se satisfaire d’un résultat à l’extérieur ou d’être poussé par son public à domicile, a-t-il d’abord rappelé. C’est différent, mais nous sommes prêts car nous avons disputé deux finales de Coupes, en France, pour nous préparer, dont un avec prolongations et tirs au but. Mais au final, nous nous préparerons pour ce match comme pour n'importe quel autre match. Pour moi, ce quart de finale est un cadeau. Nous allons disputer un quart de finale, nous sommes dans les huit derniers. Nous sommes une équipe très forte ensemble, nous avons déjà remporté quatre titres cette saison et je suis très heureux d’être le coach de Paris".

Tuchel est confiant dans l’optique de cette empoignade et ce qui le rend si serein c’est l’état d’esprit que dégage sa formation depuis quelques temps, sur et en dehors du terrain. L’ex-coach de Dortmund ressent une vraie union sacrée : "Ils (ses joueurs) ne sont pas seulement ensemble quand ils attaquent, pas seulement pour faire des choses spectaculaires, mais ils peuvent aussi travailler ensemble, souffrir ensemble, et rester ensemble quand ils n’ont pas le ballon. Et c’est la clé, car il y a beaucoup de qualité dans notre équipe, nous avons beaucoup de joueurs offensifs avec de grandes qualités, mais nous devons trouver un juste équilibre entre les deux". Une analyse que partage également son joueur Pablo Sarabia.

Pour finir, Tuchel s’est exprimé sur ce qui pourrait être la recette de la qualification face à l’équipe italienne. "Bien défendre, ce sera très important face à l’Atalanta, a-t-il souligné. Cette équipe a un style totalement unique. Elle aime attaquer avec tous les joueurs capables d'avancer, ils courent tous après le ballon. Leur n°10, Gómez, est toujours très libre de se déplacer. Il essaie toujours de combiner avec un autre joueur dans les petits espaces. Ils aiment jouer des deux côtés avec leurs ailiers, centrer et frapper de loin. On devra donc continuer à être sérieux en défense pour ne pas encaisser de but. Mais on sait que ça va être très difficile contre eux."