Thomas Tuchel a particulièrement apprécié la prestation de ses joueurs pour prendre le meilleur sur le Borussia Dortmund (2-0) et se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions.

"On a joué comme une équipe et cette équipe est fiable. C’était nécessaire de le montrer. Félicitations aux gars, a-t-il réagi après la rencontre au micro de 'RMC Sport'. C’était un plaisir de les coacher aujourd’hui. Un très bon moment. Honnêtement, on a eu une bonne atmosphère dans le bus lors de notre arrivée. Avec les Ultras notamment. C’était spécial."

"Et je me suis dit que c’est exactement l’énergie dont on avait besoin et il fallait profiter de cet état d’esprit. Il fallait faire les choses dans l’ordre. Le foot, normalement, c’est une relation entre l’équipe et les supporters. C’était difficile donc, mais l’équipe était formidable."

Le technicien allemand a également eu un mot pour les supporters, venus en nombre encourager leur équipe sur le parvis du stade malgré le huis-clos.

"Nos fans ? J’ai vu après le match ce qu’ils ont fait. C’était beau. Le foot c’est pour les supporters et ceux qui aiment ce jeu. C’est bien qu’ils nous aient soutenus. Un tournant dans notre saison ? Oui, mais on gagne depuis 28 matches et on n’a perdu qu’un seul match, celui de Dortmund à l’aller.

"Un tournant au niveau de l’état d’esprit ? C’est sûr qu’il faut avoir un bon état d’esprit sur toute l’année. Mais les gens attendent beaucoup de nous et critiquent. C’est facile de critiquer. Mais aujourd’hui on a gagné et c’est une victoire pour ceux qui nous ont soutenus."