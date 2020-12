Verratti ménagé à Montpellier, Sarabia et Icardi absents aussi

Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur l'ensemble de ses forces vives ce samedi (21 h) pour le déplacement à Montpellier, dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1.

Dans son point médical, le PSG écrit ce vendredi qu'une évaluation sera faite après l'entraînement du jour pour Julian Draxler, qui a repris avec le groupe cette semaine. Si la séance se passe sans pépin, l'international allemand pourrait faire son retour dès ce weekend. En revanche, Pablo Sarabia (ischio-jambiers), Mauro Icardi (adducteurs) et Juan Bernat (genou) manqueront encore à l'appel. Le dernier cité continue sa rééducation tandis que le retour à la compétition de Sarabia est estimé entre 18 et 20 jours. Le retour à l'entraînement d'Icardi (adducteurs) sera précisé dans les 72 prochaines heures.

"On l'a utilisé au maximum à Manchester"

Notons que Paris se déplacera à Montpellier sans Marco Verratti. Le milieu de terrain italien a fait beaucoup d'efforts pendant 78 minutes mercredi à Old Trafford. Il est sorti avec des crampes et sera ménagé par le staff afin d'être affûté pour la réception de Basaksehir mardi prochain en Ligue des champions.

T. Tuchel annonce que M. Verratti ne jouera pas à Montpellier. "On va le laisser à la maison pour qu'il gagne en capacité pour nous aider encore mardi".

Son absence s'ajoute à celles de Sarabia, Icardi et Bernat. #MHSCPSG @goal

"Je pense qu'on va le laisser à la maison pour qu'il puisse continuer à s'entraîner, a annoncé Tuchel en conférence de presse. On ne peut pas prendre trop de risques avec lui. Il veut toujours jouer et être sur le terrain, mais on a vu contre Manchester qu'il était nécessaire qu'il sorte. Il avait des crampes. On l'a utilisé au maximum, mais pour moi c'est le moment de le laisser à Ooredoo pour qu'il continue son travail et gagne en capacité pour être un joueur clé pour nous mardi."

L'entraîneur parisien a précisé qu'il pourrait effectuer un grand turn-over à Montpellier : "On doit décider aujourd'hui. Dans ma tête, il y a plusieurs possibilités, mais on doit prendre des décisions aussi pour mardi et je veux absolument qu'on puisse pousser l'équipe demain. Il peut y avoir quelques changements."

Le PSG est en tête de la Ligue 1 avec 25 points pris en douze matches. Il tentera de maintenir à distance ses poursuivants Lille (2e), Lyon (3e), Monaco (4e) et Montpellier (5e), tous relégués à deux points seulement du leader. Sans oublier Marseille (6e) qui n'est qu'à quatre unités derrière Paris, avec deux matches en retard par rapport aux Parisiens.