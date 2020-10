Puma dévoile les nouveaux maillots des sélections africaines

Ce lundi, alors que tout le monde était concentré sur le dernier jour du marché des transferts, Puma a décidé de dévoiler les nouveaux maillots de ses cinq sélections africaines. Ces tenues seront utilisées pour les matches amicaux qui auront lieu dans quelques jours.

La marque allemande s'inspire une nouvelle fois de la culture, comme elle l'a fait avec Milan, l'Italie ou encore Manchester City.

Les nouveaux maillots :

MAROC

Le maillot du Lion de l'Atlas est porté par la première fois apr le capitaine Romain Saïss et Hamza Mendyl. Puma a misé sur la touche marocaine que l’on peut retrouver sur les motifs aux inspirations du zellij.

Introducing the new @EnMaroc Home & Away kits. pic.twitter.com/FJepfAKFuP — PUMA Football (@pumafootball) October 5, 2020

GHANA

The new @ghanafaofficial Home & Away kits have arrived. pic.twitter.com/0hJQEh2FYq — PUMA Football (@pumafootball) October 5, 2020

SÉNÉGAL

Les nouveaux maillots du Sénégal s'inspirent de la fabrication textile sénégalaise traditionnelle.

Here are the new @FootballSenegal Home & Away kits, courtesy of @PapiCheikhou pic.twitter.com/WGL2zEyEue — PUMA Football (@pumafootball) October 5, 2020

CÔTE D'IVOIRE

Dans le maillot domicile on peut noter le graphisme répétitif évoque la peau des éléphants.

Meet the new @FIFCI_tweet Home & Away kits. pic.twitter.com/PtTyQMCa1f — PUMA Football (@pumafootball) October 5, 2020

ÉGYPTE

Les symboles de hiéroglyphes visibles sur les tenues intègrent les cinq symboles du pays : le soleil, le Nil, les pyramides, les collines désertiques et les motifs géométriques traditionnels.