Puyol : "Messi est en forme et a envie, ce serait une grande nouvelle qu'il reste"

Personne ne sait ce que Leo Messi décidera en juin, surtout après son retour à un excellent niveau. Son ancien coéquipier Carles Puyol a évoqué l'avenir de l'Argentin aux micros de la radio catalane 'RAC-1' et se dit confiant concernant la prolongation du '10' barcelonais.

"Je lui ai parlé récemment, quand il a égalé le nombre de titularisations de Xavi. Je le vois bien, plein d'envie. Ce serait une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone qu'il reste, je pense qu'il est au meilleur endroit possible. Chacun doit décider ce qu'il veut et tout le monde devra comprendre et respecter la décision qu'il prendra", a-t-il expliqué.

Puyol a également tenu à montrer son soutien à Ronald Koeman et s'est dit content de la progression de l'effectif lors de ces derniers mois : "Les joueurs sont bien avec Koeman, qui est un mythe du club. Il fait un bon travail, il mérite qu'on lui accorde du respect et de la confiance".

"L'équipe est dans une spirale positive. Ils sont bien, ils ont envie, et cela s'est vu lors de leur remontée en Coupe du Roi. En Ligue des champions, un but de plus à Paris aurait pu tout changer. Ils sont toujours en course en Liga et il leur reste la finale de la Coupe du Roi à jouer", a-t-il conclu.