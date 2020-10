Qarabag, de la Champions League à la guerre

Qarabag n'est qu'un club de football, mais il se trouve ces temps-ci dans une phase très sombre. Il est au coeur des conflits entre les Azéris et les Arméniens, pour le contrôle du Haut-Karabagh. Chaque but, chaque victoire gagnée sur leur terrain vaut beaucoup plus que 3 points.

A cause de ces conflits, le match d'Europa League de ce jeudi ne se jouera pas à Baku mais en Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan dans le conflit.

"C'est l'idéal" s'est exprimé l'entraineur du club, Gurban Gurbanov, "C'est un pays ami, qui nous correspond. La Turquie est aussi notre patrie."

En se qualifiant pour la phase de groupe d'Europa League, les joueurs ont rendu hommage à l'armée azéri, en guerre contre les Arméniens, ce qui leur a valu une réprimande de l'UEFA.

"Le match était terminé, tout comme la diffusion télévisée, les tribunes étaient vides. C'était les premiers jours de la guerre. Dans un élan d'émotion, mes joueurs ont voulu manifester leur solidarité de cette manière", s'est excusé l'entraîneur du Qarabag, qui est en charge depuis 12 saisons.

Mais Qarabag n'est pas un petit club inconnu d'Europe de l'Est, qui fait quelques apparitions en Europa League. Ils ont atteint la Ligue des Champions, et ont tenu tête par deux fois à l'Atletico.

Ils affronteront ce jeudi Villareal, dans une recontre tout sauf anodine, car chaque point est pour eux une immense victoire.