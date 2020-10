Qu'est ce qui a changé dans le jeu de Mbappé ?

Si il est difficile à analyser, c'est d'abord parce qu'il est dans un club qui roule sur le championnat depuis de nombreuses saisons, donnant des matchs dont les enseignements à retenir ne sont pas toujours pertinents.

Ces périodes de trèves internationales sont donc une bonne façon de voir ce que le joueur est devenu, dans une opposition plus relevée, et surtout dans un système où les individualités ressortent plus facilement. Le match de ce mercredi contre la Croatie (1-2), est un bon exemple de l'évolution du jeu de Mbappé. Il met en lumière ses lacunes, son changement de statut, et ses ambitions dans le jeu.

Avant de dire quel joueur il est aujourd'hui, il est important de rappeller quel joueur il était. Lors de son éclosion à Monaco, Mbappé était un joueur d'espaces, buteur d'un double pivot qui attaquait les espaces libres, se servait de sa vitesse pour laisser sur place les défenseurs. Il possédait une finition clinique et un sang-froid hors-pair, qu'il a montré en Ligue des Champions contre les plus grands clubs d'Europe.

Mais passée l'explosion du phénomène, le jeune Français a changé de registre. A Paris, il est devenu ailier, certes attiré par le centre mais majoritairement cantonné à l'aile. Il a subi la rançon de son succès, c'est-à-dire que plus aucune équipe ne lui laissait d'espaces et le prenait constamment à deux ou plus. C'est à ce moment que son jeu a changé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.

Le match contre la Croatie nous a montré la caricature de ce "nouveau" Mbappé, auteur d'un but bien sur, mais dont le rendement dans le jeu est en chute libre.

Avant, Mbappé se limitait à ce qu'il savait faire, c'est-à-dire utiliser sa vitesse pour attaquer les espaces. Maintenant, il veut être le créateur, le métronome, ce qui le pousse à redescendre très bas chercher des ballons jusque dans les pieds de ses défenseurs. La majorité du temps, il va chercher à effacer en 1 contre 1 son vis-à-vis en s'enfermant le long de la ligne de touche, parce qu'il n'aura pas forcément les relais au milieu pour venir l'épauler. Il va multiplier les passements de jambes, chercher la faute, mais souvent perdre la balle.

Comme depuis qu'il est arrivé au PSG, il est rentré dans un mimétisme avec Neymar qui le pousse à vouloir reproduire ce que le brésilien sait faire à la perfection. Hors il n'a ni ses qualités de dribbleur ni ses qualités de meneur de jeu.

A vouloir étayer sa palette de jeu, Mbappé se perd entre différents rôles sur le terrain, différents statuts, et ne parvient même plus à faire ce qui faisait sa force. Impossible même de savoir quel est son poste préférentiel, si il est un ailier, un buteur solitaire, un buteur dans un double pivot, parce qu'il sait jouer partout mais aussi parce qu'il se perd dans ce qui le convient le mieux.

Evidemment c'est une phase de transition pour le jeune Français, et on espère qu'il reprendra vite ses esprits, car le PSG et l'EDF vont avoir besoin de lui avec l'ensemble de ses capacités pour cette saison longue et compliquée qui se terminera avec l'Euro 2021.