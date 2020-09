Les Bleues en Serbie pour relancer la machine

Les Bleues s'étaient quittées le 10 mars à Valenciennes sur un festival de buts contre les Pays-Bas (3-3) à huis clos, le premier d'une longue série pour le football du Vieux continent. Il n'y aura pas plus de spectateurs pour la reprise dans le Gradski Stadion, mais le décor sera bien différent à Subotica.

C'est dans cette ville de 100.000 habitants toute proche de la Hongrie, dans la plaine de Pannonie, que les Françaises vont affronter la modeste Serbie, balayée 6-0 en novembre au match aller, après un voyage depuis Clairefontaine en avion puis en car.

"On se doute bien qu'ils n'allaient pas nous mettre dans les meilleures dispositions", avait souri la sélectionneuse Corinne Diacre la semaine dernière, au moment de commenter le choix de la Fédération serbe.

"Ça va être un autre match que celui à l'aller. Ça va être un déplacement compliqué, mais on sait à quoi s'attendre et comment se préparer", prédit la défenseure Eve Perisset auprès de 'l'AFP'.

Ne pas prendre de haut l'adversaire, ni faire fi des faiblesses internes, tel est également le credo d'Eugénie Le Sommer, l'expérimentée attaquante de Lyon.

Même si les Bleues sont "ultra-favorites", dit-elle à 'l'AFP', il ne faut surtout "pas penser qu'en allant sur le terrain, ce serait joué d'avance". "En plus on joue à l'extérieur et à huis clos, le contexte est vraiment particulier", avance prudemment la plus capée (170 sélections) du groupe, consciente que la sélection tricolore est affaiblie par plusieurs absences.

Pour le premier rassemblement de la saison, Diacre ne peut par exemple pas compter sur sa charnière centrale habituelle composée de Griedge Mbock, gravement blessée en juin à un tendon d'Achille, et Wendie Renard, blessée à une cuisse vendredi avec l'OL et dont le forfait a été annoncé dimanche.

La sélectionneuse devra aussi faire sans la défenseure centrale de l'Atlético Madrid Aïssatou Tounkara (genou), blessée elle aussi. Au milieu de terrain, sa capitaine Amandine Henry (mollet) n'est pas là non plus, tout comme la Parisienne Grace Geyoro (tibia).

Dernier rempart inamovible des Bleues, la gardienne Sarah Bouhaddi a de son côté décrété cet été qu'elle faisait une pause en sélection, ce qui propulse Pauline Peyraud-Magnin, sa doublure jusqu'à présent, dans les cages à Subotica.

"D'une, c'est le retour d'après-Covid, on n'a pas joué depuis le mois de mars. De deux, on a beaucoup de blessures concernant des filles d'expérience, importantes dans l'effectif, en plus de Sarah qui est en pause", résume Le Sommer, enjoignant ses coéquipières à "faire attention", même si le terme de "match piège" lui paraît excessif.

Avant d'entrer vendredi sur la pelouse du FK Spartak Subotica, les Françaises auront disposé de cinq petites journées en commun pour retrouver leurs repères et parfaire des nouveaux automatismes.

"L'enjeu de la sélection, c'est de réussir à toutes parler le même langage sur le terrain. C'est le plus dur à mettre en place, encore plus avec cette période de longue absence et avec encore plus de nouvelles joueuses", décrypte Le Sommer.

La fluidité ne se crée pas en si peu de temps, donc "on fait marcher notre cerveau pour essayer de comprendre au mieux les autres", dit l'attaquante qui, en cas de but en Serbie, égalerait le record absolu en équipe de France détenu par Marinette Pichon (81 buts) depuis 2006.

Après Subotica, les Bleues poursuivront leur périple à Sköpje pour affronter la Macédoine du Nord le 22 septembre, également dans le cadre des qualifications pour l'Euro féminin de football prévu en 2022. Pour l'heure, elles comptent deux victoires en autant de matches.