Bruno Guimaraes appelé avec le Brésil pour la première fois

Arrivé à l'Olympique Lyonnais au mercato hivernal, Guimaraes, 22 ans, a fait des débuts prometteurs en Ligue 1 et a été élu meilleur joueur du tournoi pré-olympique avec les espoirs brésiliens début février.

"Il a fait un grand championnat brésilien l'an dernier avec Athletico Paranaense et il a confirmé ses prestations de haut niveau avec les espoirs et avec Lyon", a déclaré Tite en conférence après l'annonce de la liste.

Tite a retenu trois joueurs de Flamengo, champion brésilien et tenant en titre de la Copa Libertadores: le milieu Everton Ribeiro et les attaquants Gabriel Barbosa et Bruno Henrique.

Les latéraux Alex Sandro et Danilo, de la Juventus, ont été appelés malgré la forte présence de l'épidémie du nouveau coronavirus en Italie.

"Nous sommes en contact permanent avec les équipes médicales des clubs de chaque joueur et avec le ministre de la Santé pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le bien-être des joueurs et du staff", a affirmé le médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar, cité dans un communiqué lu par la Confédération brésilienne (CBF) en conférence de presse.