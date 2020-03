Quand Alisson "empêchait" Thomas de signer à Liverpool

Liverpool et l'Atlético se retrouveront ce soir à Anfield, un lieu très spécial. Thomas Partey, joueur des Colchoneros, a déclaré que c'était pour un lui un rêve d'y jouer. "J'ai toujours regardé jouer Liverpool, c'est un rêve de jouer dans ce stade et j'éspère qu'il restera gravé en moi pour toujours", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il rendra visite à Anfield, alors qu'il aura pu y poser ses valises en 2018, alors que les Reds étaient sur le point de payer sa clause libératoire, de 50 millions d'euros.

Mais la finale de Kiev est passée par-là et la priorité des Reds n'était plus la même. Les graves erreurs de Karius sur les buts de Benzema et Bale ont poussé Liverpool à investir dans un gardien de but.

C'est pour les dirigeants britanniques avaient finalement décidé d'abandonner la piste menant à Thomas, pour se tourner vers le gardien de la Roma, Alisson Becker.

Le Brésilien avait rejoint Anfield contre la somme de 73 millions d'euros, avant que Keïta et Shaqiri ne posent leurs valises également.