Quand Götze se prend au jeu sur Tik Tok...

Mario Götze ne prolongera pas avec le Borussia Dortmund et sera libre pour négocier un nouveau contrat avec le club de son choix. Auteur du but du Mondial en 2014, l'Allemand n'a plus la confiance de son entraîneur à Dortmund et devra aller voir ailleurs.

Plusieurs sources affirment que le joueur, désormais remplaçant au Borussia, ne lui a pas servi la vidéo qu'a publié sa femme sur Tik Tok.

Sur cette dernière, l'international allemand a échangé ses vêtements avec sa compagne, qui dansait à ses côtés.

Une anecdote de plus en pleine pandémie dans un réseau social qui fait le bonheur de nombreux jeunes dans le monde entier, mais qui n'aurait pas vraiment plu aux dirigeants du Borussia Dortmund.