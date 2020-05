"Quand le Real Madrid m’a appelé, j'ai halluciné"

Vallejo est né à Grenade, où sa passion pour le football est née, il a ensuite rejoint les catégories des jeunes de Malaga, et a fait ses débuts avec l'équipe première de deuxième division à l'âge de 18 ans.

Dans un long entretien accordé au journal 'EFE', le jeune joueur est revenu sur son choix de rejoindre le Real Madrid.

'J'ai halluciné. J’étais avec l’équipe réserve de Málaga, en troisième division, et quand j’ai appris la nouvelle, je me disais que si ça se passait bien, j’ai réussi. C’est un rêve pour moi de jouer là-bas et j’espère que ça va durer de longues années."

"J’avais peur parce qu’avoir ces équipes et pouvoir choisir, c’est un privilège. On a choisi la meilleure option et je suis très content. Bien, c’est le Real Madrid, un très grand club et en faire partie vous donne du crédit. Ils nous ont donné confiance et c’est ce qui a fait que nous nous sommes décidés", a-t-il déclaré.

Hugo Vallejo a une référence au sein de la Casa Blanca : "C’est surtout Hazard. J’adore ses dribbles, il est très complet. J’aime aussi toujours Benzema, c’est un attaquant avec beaucoup de qualité et une grande élégance."

Concernant son futur manager , Zidane, le joueur n'a pas tari d'éloges sur lui : "Que dire de lui, si ce n’est qu’il est plus que mythique ! Je ne sais pas comment il sera dans le vestiaire, mais avec l’expérience qu’il a, ce qu’il dit va toujours t’aider."