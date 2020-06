Quand Mané oublie de poser le genou à terre avant le coup d'envoi

L'avant-match du derby de la Mersey n'a pas seulement été marqué par la minute de silence et par l'hommage à la lutte contre le racisme des joueurs des équipes sur le terrain.

Car si les joueurs des Toffees comme des Reds ont tous mis le genou à terre juste avant le coup d'envoi, comme lors du reste des matches de Premier League, il y a un joueur qui avait complètement oublié cette partie.

Sadio Mané, déjà pleinement concentré sur la rencontre, a oublié de poser son genou à terre et a directement commencé à courir, avant de se rendre compte de son oubli.

L'international sénégalais est rapidement retourné sur la ligne avec le reste des joueurs pour réaliser le geste en soutien à "Black Lives Matter". Un oubli qui a bien fait rire sur les réseaux sociaux.

And we are off - after a false start from a Sadio Mané @Everton CNN @LFC pic.twitter.com/nOSS5xtvHb