Quand Pepe s'embrouille en plein match avec un coéquipier

Pepe est connu pour son fort caractère sur les terrains de football, mais c'est cette fois-ci avec l'un de ses propres coéquipiers que le ton est monté lundi soir.

Lors d'un match de championnat portugais contre Farense, le défenseur portugais et son coéquipier sénégalais Mamadou Loum N'Diaye en sont venus aux mains et leurs coéquipiers ont dû intervenir.

Des images qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, et qui ont été commentées par leur entraîneur Sergio Conceiçao après la victoire des Dragons.

"Il n'y a rien à expliquer. Ce sont des choses normales dans le football, ce sont deux joueurs de la même équipe avec des opinions différentes. (…) On parle d'une équipe qui a du caractère et de la personnalité et cela démontre bien ce caractère et cette personnalité. Tout est résolu", a précisé le coach portugais. Fin du débat.