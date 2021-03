Que portait Calvert-Lewin sous ses chaussettes ?

Il est possible que l'international anglais d'Everton Dominic Calvert-Lewin ait utilisé les plus petits protège-tibias jamais vus sur un terrain de football lors du match contre Saint-Marin.

Lui-même s'en est fait l'écho sur ses médias sociaux. L'attaquant a débuté le match de qualification pour la Coupe du monde et, plus le match avançait, plus son nom apparaissait sur Twitter.

"Wow, ces protège-tibias sont énormes", "Dominic Calvert-Lewin protège ses tibias avec ses vieux Motorola Razr" ou "Un Nokia 3310 dans chaque chaussette" sont quelques-uns des commentaires sur les réseaux sociaux.

Jusqu'à ce que le joueur lui-même rejoigne le débat dans la même veine, avec humour. "Au cas où quelqu'un se demanderait... c'est ce que j'utilise pour mes protège-tibias", a écrit le joueur dans un message accompagné de l'image d'un cookie à la crème !

For anyone wondering... this is what I use for my shinnys pic.twitter.com/veDgHvwH6S