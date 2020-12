Quel est l'attaquant le plus difficile à stopper pour Del Bosque ?

Vicente Del Bosque, ancien entraîneur du Real Madrid et vainqueur du Coupe du Monde 2010 et de l'Euro 2012 avec l'Espagne, a déclaré jeudi que l'international Belge Romelu Lukaku, attaquant de l'Inter Milan, est actuellement le numéro "9" le plus difficile à contenir pour un défenseur.

"Il y a toujours eu un débat sur celui qui ennuie le plus l'adversaire, que ce soit un attaquant physiquement fort, le tank ou un joueur plus rapide. Je pense qu'aujourd'hui, pour un défenseur, il n'y a pas d'homme plus difficile à arrêter que Lukaku", a déclaré Del Bosque dans une interview publiée par le journal italien 'La Gazzetta dello Sport'.

"De plus, il n'y a pas de joueurs mieux adaptés à une époque ou à une autre. Si vous êtes fort, vous êtes toujours fort. Et si vous êtes médiocre, vous pouvez peut-être vous améliorer dans certains domaines, mais vous restez médiocre", a-t-il ajouté.

L'ancien entraîneur de l'Espagne a estimé qu'Antonio Conte a joué un rôle important dans la progression de Lukaku, qui a déjà marqué 11 buts en 12 matches cette année.

L'attaquant belge a contribué à la victoire de l'Inter sur le Borussia Mönchengladbach mardi, permettant ainsi aux siens de rester en vie en Ligue des champions.

Associé à l'Argentin Lautaro Martinez, que Del Bosque compare, à certains égards, à ceux qu'il avait au Real Madrid avec Raul Gonzalez et Fernando Morientes ou au Brésilien Ronaldo Nazario.

"Ils forment un duo bien équilibré. Lautaro qui se déplace bien dans les petits espaces, est un excellent compagnon pour Lukaku. Comme Raul l'a été pour Morientes ou pour Ronaldo. Ils forment un duo que l'on pourrait définir comme classique, ce qui est toujours bien, car la qualité est intemporelle", a-t-il poursuivi.

"Je l'aurais utilisé"

Il a également déclaré que, s'il avait un neuf comme Lukaku dans son équipe espagnole, il aurait profité de sa puissance.

"Nous avons gagné une Coupe d'Europe avec Iniesta, David Silva et Fabregas comme attaquants. Ce n'était pas un luxe ou une imposition philosophique. C'était la solution qui nous semblait la meilleure en raison des ressources dont nous disposions, et nous avions raison", a-t-il raisonné.

"Mais si j'avais eu un joueur comme Lukaku, je l'aurais utilisé, je ne suis pas un idiot. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est la qualité, et la qualité conditionne positivement les dessins tactiques. Si vous en avez un comme lui, vous construisez votre équipe pour lui", a-t-il conclu.