Qui a marqué le plus de buts : Messi ou Cristiano ?

Les deux figurent parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, surtout pour leur incidence dans le jeu. Même si, comme on dit, les chiffres, et surtout les buts ne mentent pas.

En ce sens, si l'on se fie à l'analyse statistique réalisée par Míchel Acosta, il est possible de comparer les numéros des deux stars.

Moyenne de buts de Messi vs Cristiano en club

Leo Messi a joué 736 en club en tant que professionnel. Lors de ces 736 matchs, Messi a marqué 636 buts et a réalisé 251 passes décisives. Il est donc directement impliqué sur 887 buts.

De son côté, Cristiano Ronaldo a joué 852 matchs dans sa carrière en club lors desquels il a inscrit 641 buts et a donné 169 passes. CR7 a donc été décisif sur 810 buts.

Ainsi, l'international argentin a participé à la création de 77 buts de plus que son éternel rival portugais en club.

Buts de Messi et Cristiano entre 2009 et 2018

Lorsque qu'il jouait au Real Madrid, entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a eu des statistiques d'une autre planète. Toutes compétitions confondues, sa moyenne était d'1,03 buts par match contre 0,99 pour Messi.

Il faut aussi souligner que Messi, malgré qu'il ait marqué 22 buts de plus dans cette période, il a aussi joué 38 rencontres de plus que le Portugais. La moyenne est donc favorable à l'actuel joueur de la Juventus.

Buts de Messi et Cristiano en sélections

En ce qui concerne les sélections nationales, Cristiano a de meilleures statistiques mais ces derniers révèlent aussi une certaine égalité entre les deux attaquants.

Avec 167 matches et 101 buts, (0,6 buts par match), Cristiano a joué 27 matchs de plus que son rival avec le Portugal. Il compte 30 buts de plus que le capitaine du Barça avec sa sélection.

D'autre part, le numéro 10 blaugrana, avec 140 rencontres et 71 buts avec l'Albiceleste, affiche une moyenne de 0,51 buts par match, faisant ainsi moins bien que CR7.