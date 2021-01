Qui est Ilaix Moriba, le petit nouveau du groupe du Barça ?

Le FC Barcelone se déplace à Grenade à l'occasion de la 18e journée de Liga. Et en raison de plusieurs absences au milieu de terrain, Ronald Koeman a convoqué un petit nouveau.

Sans Philippe Coutinho (blessé) et Carles Aleña (parti en prêt à Getafe), Ronald Koeman a fait le choix de miser sur un jeune milieu de terrain polyvalent, Ilaix Moriba.

Âgé de 17 ans (18 ans le 19 janvier prochain), le milieu de terrain du Barça B originaire de Guinée (né à Conakry) et international espagnol U17 va vivre sa première convocation avec l'équipe profesionnelle du FC Barcelone.

Parfois comparé à Paul Pogba par les médias espagnols en raison de sa créativité, ses capacités physiques et de ses qualités balle au pied (conduite de balles, à l'aise devant la surface adverse), Ilaix Moriba est déjà important depuis plusieurs mois au sein de la réserve blaugrana.

Pur produit de La Masia, Ilaix a rejoint le centre de formation du Barça à l'âge de sept ans, et se trouve désormais aux portes de l'équipe professionnelle. Et qui sait, il pourrait bien suivre les traces de son grand ami Ansu Fati, et faire ses débuts en pro avec son club de formation avant même sa majorité.