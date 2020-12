Qui est le favori de la Ligue des Nations ?

Les Confirmations

France 3,00

Les champions du monde sont les favoris de la compétition à juste titre. Après avoir éliminé l’ogre portuguais en poule, l’équipe de France s’offre une nouvelle demi-finale face à l’autre favori de la compétition : les Belges. L’expérience des grands événements et la profondeur de l’effectif français semble leur donner un petit avantage sur une équipe belge revancharde. Nul doute que DD saura motiver ses troupes pour les mener vers une finale supplémentaire. Ce match entre les deux meilleures équipes FIFA est clairement l’affiche à suivre tant l'écart entre les deux équipes est infime. Cette équipe de France fait peur car elle n’a pas manqué beaucoup de matchs importants depuis la présence de Didier Deschamps à sa tête. Affaire à suivre.



Belgique 3,25

Les diables rouges sont-ils plus forts qu’en 2018 ? Sur la première phase de la compétition, les Belges ont montré beaucoup d’application. Très remontés, les coéquipiers d’Eden Hazard attendent leur revanche de pied ferme après une rencontre frustrante lors de la Coupe du monde 2018. Doté de joueurs incroyables dans leur animation offensive, le secteur défensif semble toutefois plus friable. L’équipe belge parviendra t’elle à faire mentir les pronostics. Nul doute que le vainqueur de ce match aura de grandes chances de prétendre à la victoire finale. Les cotes des sites de paris sportifs semblent en tous cas tendre vers cette conclusion.

Les Surprises

Espagne 3,70

Malgré un carton face à l'Allemagne, le parcours de l’équipe espagnole n’est pas extrêmement positif en terme de niveau de jeu. Cependant, La Roja a eu le mérite de sortir premier d’un groupe très relevé composé de la Mannschaft et des Pays-Bas. Une demi-finale face à l'équipe la plus faible de ce dernier carré semble être le meilleur tirage possible. Une équipe espagnole en reconstruction mais dotée de joueurs extrêmement talentueux à l’image de Fati. La Roja devrait parvenir à se hisser en Finale. Cependant, battre la France ou la Belgique sera un défi d’une toute autre mesure.

Italie 4,25

Absente de la dernière coupe du monde, l’équipe nationale italienne semble retrouver des couleurs et des certitudes. Cependant, L’italie reste un outsider à la victoire finale. Deux facteurs expliquent ce constat. Aucun joueur italien n’est une référence internationale à son poste en dehors de Immobile et Verratti. Le peu d'expérience de son effectif dans les matchs internationaux à fort enjeu devrait aussi désavantager la Nationale. Affronter une Espagne en plein renouveau offre toutefois une belle opportunité d'engranger de l’expérience. Faites vos jeux.



