Quid de Coutinho, Arthur, Griezmann et Dembélé ?

Le FC Barcelone se prépare pour un mercato estival intense, lors duquel il devra faire preuver d'imagination pour se renforcer;

'Sport' a analysé la situation de quatre hommes qui pourraient quitter le Camp Nou et en est arrivé à la conclusion suivante : aucun ne partira. Arthur, Coutinho, Griezmann et Dembélé resteront au Barça lors de la saison 2020-2021.

Pour commencer, le joueur prêté au Bayern est celui qui intéresse le plus. Le Barça sait que personne ne payera les 120 millions d'euros demandés pour Coutinho, et l'option la plus viable est un nouveau prêt pour le joueur brésilien.

Les Bavarois avaient payé 8,5 millions pour son prêt et avaient pris en charge son salaire. Une opération similaire serait bien vue au Barça, qui n'écarte pas non plus la possibilité de voir le Brésilien rester au Camp Nou, alors que son profil plaît à Quique Setién.

Arthur, associé à la Juve avec insistance, ne devrait pas non plus quitter le club, sauf offre très avantageuse pour le club. Sur lui reposent de grands espoirs, lui qui a le talent pour être un joueur clé dans l'entrejeu catalan avec Frenkie De Jong.

Enfin, les Français Griezmann et Dembélé sont les grands actifs du Barça. Ils ne partiront pas, au contraire. Les Catalans attendent qu'ils fassent bien mieux que ces derniers mois lors de la saison à venir.

Le Barça croit en une réaction de l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, qui a eu du mal à s'adapter au jeu de l'équipe et pourrait être un des grands gagnants cette trêve forcée.

La saison prochaine sera celle de la dernière chance pour Dembélé. S'il venait à décevoir, une nouvelle fois, il sera placé dans la colonne des départs.