"Quoi qu’il arrive, je serai là pour une quatrième année"

Mbappé ne cesse d'être annoncé du côté du Real Madrid, pour beaucoup, le Français est prédestiné à jouer au Santiago Bernabeu, cependant, ce n'est pas pour tout de suite.

À la mi-temps du match amical entre son équipe et le Celtic Glasgow, l'attaquant a mis fin aux rumeurs concernant son avenir.

"Je suis là, je suis dans le projet pour une quatrième année, a lâché le joueur au micro de 'BeIN Sports'. Les 50 ans du club, c'est une année importante. Je serai là quoi qu'il arrive. Je vais essayer de ramener des trophées à mon équipe et de donner le meilleur de moi-même."

En voilà une bonne nouvelle pour Leonardo et les supporters parisiens. Le Real Madrid et ses autres courtisans devront donc attendre un an de plus pour s'attacher les services du prodige français.

Pour rappel, le président du club espagnol Florentino Pérez a assuré cette semaine qu'il n'y aurait "pas de grandes recrues cet été" dans la capitale espagnole