Rachat de l'OM : "C'est du pipi de chat"

Mourad Boudjellal ne craint pas son assignation en justice par l'OM. Pour l'ancien patron du club de rugby, le RC Toulon, ce n'est qu'une stratégie de destabilisation du club marseillais. Intrrogé sur les antennes de 'RMC', Boudjellal s'est montré ironique et surtout confiant concernant cette mise en justice : "C'est du pipi de chat, de la stratégie pure et simple pour masquer un bilan catastrophique. On va répondre. Je suis serein sur ce dossier. Il faut laisser du temps. On est en train de dire que c'est le plus beau club du monde et on le destabilise. Je crois que ce qu'il le destabilise aujourd'hui, c'est qu'il ait des fonds propres négatifs, surtout quand ils s'élèvent à 90 millions d'euros. C'est déstabilisant. C'est compliqué pour le proprietaire de vendre à quelqu'un à qui le président fait une procédure, c'est intélligent d'avoir procédé comme ça" a-t-il conclu.