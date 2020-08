Raiola assure que De Ligt continuera à la Juve

Mino Raiola s'est exprimé au micro de 'Sky Sport' et a fait le point sur ses clients. Le célèbre agent a évoqué Ibrahimovic notamment, Haaland, en passant par De Ligt.

Ce dernier veint d'achever sa première saison du côté de la Juventus, il a joué 39 matchs et a trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Il a tout de même été la cible de critiques à cause de son adaptation tardive au jeu italien et quelques erreurs.

Sous contrat jusqu'en 2024, Mino Raiola a assuré que son poulain ne comptait pas partir de la Juventus : "De Ligt restera à la Juve, c'est le futur".

En ce qui concerne Donnarumma, Raiola attend des nouvelles du Milan AC car son contrat prend fin en 2021.

"Je n'ai pas encore engagé les discussions pour prolonger Donnarumma car ils ont d'autres priorités, on verra bien", a-t-il conclu.