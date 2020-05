Rakitic attend un appel de Bartomeu

Ces derniers mois, les rumeurs enflent sur un possible départ du Croate. Le milieu de terrain n'est plus un titulaire indiscutable et ses performances laissent beaucoup à désirer.

Alors, avec cette crise liée au coronavirus, les clubs réfléchissent déjà à plusieurs possibilités de se faire de l'argent, et vendre plusieurs joueurs qui ne sont pas indispensables en est la solution.

Le Barca, malgré qu'il soit l'un des plus grands clubs de la planète, est également touché par cette crise, et veut vendre quelques joueurs dont Rakitic, qui ne fait plus l'unanimité au sein du club. De plus, son contrat se termine en 2021.

Mais l'ancien joueur de Séville n'est pas du même avis, il a déjà avoué à plusieurs reprises qu'il veut continuer dans l'équipe et aller jusqu'au bout de son contrat. Cette semaine, le joueur s'est montré agacé par les rumeurs d'un départ et a tenu à lancer une bouteille à la mer, un message pour Bartomeu.

"Bartomeu ne m’a pas appelé. Il peut toujours le faire. Peut-être qu’il écoute (l’interview) et qu’il m’appellera demain. Concernant les rumeurs, je me suis habitué à voir mon nom sortir partout. Ce n’est pas nouveau. J’aurais aimé que le président, Eric Abidal ou qu'une personne du club dise publiquement qu’il n’y a rien. Mais je suis content et c’est le principal. (…) J’ai eu un contact avec Abidal, c’était surtout pour évoquer le retour à l’entraînement. Je n’ai aucune pensée négative. Avec moi, on peut toujours parler. Je suis ravi de retourner à l’entraînement et de porter à nouveau le maillot du Barça."