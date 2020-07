Le petit clin d’œil de Rakitic à la MLS et Beckham

Ivan Rakitic se rapproche de plus en plus de la porte de sortie du FC Barcelone après deux saisons de rumeurs incessantes concernant son possible départ du club catalan.

Séville, l'Atlético Madrid, la MLS... Les rumeurs envoient l'international croate vers de nombreuses destinations et Rakitic s'est confié sur le sujet dans un entretien pour 'Extratime' en ligne.

Le Croate a reconnu son amour pour les États-Unis, et n'écarte pas de jouer un jour en Major League Soccer et apprécie le développement du "soccer" de l'autre côté de l'Atlantique.

"Il est vraiment possible de voir le football gagner un peu plus d'attention chaque année aux USA. C'est très spécial et je suis heureux de voir ça. Je pense qu'il y a une possibilité de voir le 'soccer' monter en puissance", a-t-il commencé.

Une analyse qu'il a faite avant de faire un petit clin d'oeil à l'Inter Miami de David Beckham entre deux rires, qui cherche toujours des joueurs de renom pour son nouveau club : "On verra, peut-être que Beckham m'appellera."