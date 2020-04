Ranieri va rester à la Sampdoria

Claudio Ranieri est arrivé en octobre dernier sur la banc de la Sampdoria avec pour objectif de remettre la formation italienne sur les bons rails en Serie A.

Ce dimanche, le technicien a annoncé qu'il comptait rester au club, bien que le championnat soit suspendu jusqu'à nouvel ordre en Italie en raison de la pandémie de coronavirus.

"C'est certain, il y a une bonne ambiance et il me reste encore un an de contrat. Si le président est d'accord", a confié le manager passé par Leicester, l'Inter, l'AS Rome, l'Atlético, Chelsea, la Juventus, Nantes ou encore Valence, entre autres...

Avant la suspension du championnat, la Sampdoria pointait à la 16e place du classement, avec 26 points.