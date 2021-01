RaphaÃ«l Varane pourrait quitter le Real Madrid !

Arrivé en 2011, Raphaël Varane est un élément important de la formation madrilène, il est certainement un des meilleurs défenseurs de l'historie du club.

Pour autant, 'Sport' annonce ce samedi que le joueur de 27 ans souhaite se relancer ailleurs. Sous contrat jusqu'en 2022, le Real Madrid doit le prolonger ou le vendre rapidement afin de ne pas le laisser partir libre.

En méforme, le français n'a pas retrouver son niveau d'avant. Un choix donc pour repartir sur de bonnes bases et retrouver les bonnes performances. De plus, Varane estime que le club est arrivé à la fin d'un cycle et qu'il est temps de tout renouveler, y compris ses choix de carrière.

Pour rappel, Raphaël Varane compte 3 Liga et 4 Ligue des champions.