Rapinoe, heureuse mais surprise d'être dans le onze de la FIFPro

Cette année, c'est Lucy Bronze qui a remporté le prix de la meilleure joueuse de la FIFA. La joueuse anglaise a ainsi succédé à Megan Rapinoe, qui avait tout raflé l'année passée après sa grande Coupe du monde.

Pourtant, la championne du monde américaine a tout de même été élu parmi les onze joueuses du Meilleur Onze féminin de l'année, choisi par la FIFPro.

Une nomination qui surprend puisque Megan Rapinoe n'a pas joué un match depuis le mois de mars 2020. Un fait qu'elle a elle-même souligné dans un message de remerciements sur les réseaux sociaux.

"Je suis évidemment honorée de recevoir une telle distinction et d'être reconnue par mes paires dans le monde entier. Mais je suis tout de même surprise d'être dans les critères de sélection, étant donné que je n'ai pas joué de match depuis le mois de mars", a-t-elle avoué dans un message sur Instagram.

"Nous avons tant d'incroyables joueuses dans le monde et nous devons tous tout faire pour qu'elles soient reconnues. Le fait que je sois sélectionnée de nouveau démontre qu'afin d'avancer, nous devons continuer à investir dans le football féminin et donner plus d'opportunités aux joueuses d'être vues à la télévision dans leurs pays et dans le monde, tout en performant pour leurs clubs et sélections", a ajouté la joueuse américaine.

La joueuse a tenu à remercier les personnes qui ont voté pour elle, et en a profité pour assurer qu'elle avait hâte d'être de retour sur les terrains en 2021.

So much to be thankful for this year, and so much work still to be done. https://t.co/LtwTv8S0Jv pic.twitter.com/Kz8LettjXI