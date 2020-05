Rapport PFDB : Camavinga, le jeune magicien que l'Europe s'arrache

Arrivé d'Angola, Eduardo Camavinga n'a pas eu de mal à se mettre sa patte sur le monde du football français, aidé justement de sa patte gauche. Camavinga (Miconge, 2002), est un râtisseur doté d'une baguette magique. Un adolescent qui peut jouer partout au milieu de terrain. Parce qu'il s'y sent bien.

Alors que sa jeunesse n'est visible que lorsque l'on regarde son visage de gamin, Camavinga impressionne par son abattage physique, malgré sa musculature encore à développer. ProFootball ne s'y trompe pas : il est le deuxième joueur de Ligue 1 à avoir gagné le plus de duels cette saison toutes les 90 minutes (9,24), et celui qui a le plus taclé dans ce même laps de temps (4,55).

Balle aux pieds, sa conduite de balle est exquise. Le ballon n'est jamais très loin de son pied gauche, et son coup de rein laisse sur place plus d'un adversaire. Pour lui prendre le ballon, il faut généralement faire faute.

Calme, posé, Camavinga a surpris depuis le premier jour pour sa maturité incroyable à cette âge-là. Facile dans la récupération du ballon, il est aussi à l'aise lorsqu'il reçoit le ballon, en témoignent ses somptueux contrôles orientés.

Camavinga doit encore gommer ces quelques prises de risques inutiles à la relance, mais le jeune français se propose toujours pour recevoir le ballon et montre une grande personnalité, avec ou sans ballon. Aujourd'hui objectif du Real Madrid, Camavinga n'a pas eu besoin de beaucoup de matches pour monter en équipe première du Stade Rennais : 13 avec la réserve. A 16 ans, il faisait ses débuts et un mois plus tard, il était déjà titulaire indiscutable. Son match contre le PSG l'a révélé aux yeux du grand public.

Devant le but, il ne devrait pas faire rêver grand-monde, mais les amoureux des milieux de terrain, capables de couvrir du terrain et de se servir du ballon à la perfection, l'apprécieront. Eduardo Camavinga est déjà le leader technique d'une équipe rennaise qualifiée en Ligue des Champions. Rien que ça.