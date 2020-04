Rapports PFDB : Donnarumma, un géant précoce

Si Buffon veut prendre sa retraitre à 44 ans, Gianluigi Donnarumma (Castellammare si Stabi, 1999) était déjà gardien à 15 ans. A cet âge-là, un an après son arrivée à Milan, Inzaghi l'avait intégré aux entraînements groupe professionnel. C'est l'histoire de sa vie : Donnarumma a toujours joué contre des équipes de joueurs plus âgés, et a toujours dû montré sa licence pour démontrer qu'elle n'était pas falsifiée.

Ce géant italien, fils de charpentier, a rapidement montré que sa maturité était à la hauteur de son mètre quatre-vingt-seize. Ce qui explique cette confiance et son courage, dans les airs ou dans les un contre un.

Le football n'a pas de mémoire, et pour cause. L'Italien n'a que 21 ans, alors qu'il semble être sur le circuit depuis une éternité maintenant. A cet âge, il compte déjà 190 matches officiels. Mihajlovic l'avait lancé au Milan alors qu'il n'avait que 16 ans à San Siro, faisant de lui le gardien italien le plus précoce. Depuis, il n'a pas bougé de sa place de titulaire.

Le gardien de Milan, dont l'avenir est encore incertain, est celui qui a réalisé le plus de clean sheets cette saison (à dix reprises) et ProFootballDB a calculé une moyenne de 3,17 arrêts toutes les 90 minutes. Gigio est un spécialiste des parades main opposée, sur les tirs lointains, et sait parfaitement boucher ses angles. Sa taille, il ne pouvait pas en être autrement, l'empêche d'être aussi efficace sur les tirs à ras de terre, alors que son jeu au pieds est l'un de ses points faibles.

Cependant, sa progression tactique est indéniable, puisqu'il lit de mieux en mieux le jeu et donne confiance à sa défense. Jamais une expulsion, parfois quelques boulettes, mais un grand avenir promis à Gigio Donnarumma.