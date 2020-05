Rapports PFDB : Havertz, ingénieur plus que footballeur

Le football en Allemagne est aussi industrielle que sa culture. Il a évolué, mais nous retrouvons souvent des talents produits de l'ingiénérie. Kai Havertz (Aguisgran, 1999) en fait partie. Un joueur qui ne semble pas avoir de défauts, qui réalise sa mission avec une précision chirurgicale. Il fait tout bien, toujours d'une belle façon.

À 20 ans, il est déjà le leader du Bayer Leverkusen, et compte déjà 139 matches officiels. Malgré son âge, c'est lui qui commande en attaque. Sans être attaquant, il a inscrit 38 buts. Sans être une star, il brille en Bundesliga.

Cette saison, la crise du coronavirus l'a interrompu dans une série incroyable de huit matches consécutifs étant décisif. ProFootballDB s'est penché sur ses statistiques : il a inscrit dix buts et donné huit passes décisives, il est le milieu de terrain de moins de 20 ans des grands championnats générant le plus de passes toutes les 90 minutes (2,51) et le deuxième qui donne le plus de passes décisives (0,24). Des chiffres incroyables.

Le gamin de Leverkusen sait combiner à la perfection avec ses coéquipiers et est doté d'une compréhension du jeu au-dessus de la moyenne. Ses passes sont un délices, efficaces et esthétiques. Ses buts aussi, d'ailleurs. Il est de ceux qui aiment faire des passes aux filets. Mais ce n'est pas tout, Havertz est aussi rapide : il a été flashé à 35 km/h lors d'un match de Bundesliga.

La Mannschaft semble lui avoir gardé une place bien au chaud, celle du retraité Mezut Özil, l'une des idoles de Kai Havertz. Lui aussi, comme Özil, ne s'affole jamais balle au pied, et ne cesse de battre des records de précocité. Il est le plus jeune à avoir fait ses débuts avec le Bayer (17 ans et 126 jours) et demande déjà à Löw de lui faire de la place.

Sans la crise du coronavirus, nul doute qu'un club aurait mis une grosse somme d'argent pour le recruter. Mais tôt ou tard, ce moment viendra.